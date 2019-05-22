Воробьев: финский хоккеист Какко физически сильнее американца Хьюза

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Финляндии по хоккею Каапо Какко превосходит своего сверстника, 18-летнего форварда сборной США Джека Хьюза за счет физической мощи. Такое мнение журналистам в среду высказал главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Россияне 23 мая в 1/4 финала чемпионата мира сыграют с командой США, в составе которой выступает Хьюз. Американец является лидером рейтинга скаутского бюро среди полевых игроков в Северной Америке перед драфтом Национальной хоккейной лиги 2019 года, а Какко - лидером рейтинга бюро среди игроков, выступающих в Европе. Финн набрал в 7 матчах чемпионата мира 7 очков (6 голов + 1 передача), а Хьюз в шести играх отдал только одну голевую передачу.

"Какко немного физически по-другому развит, он уже мужик. Сложно их сравнивать, нужно время", - сказал Воробьев.

В среду сборная России дозаявила на чемпионат мира защитника Артема Зуба, таким образом, заявка у россиян на турнир стала полной. "Мы сделали то, что хотели сделать. С самого начала турнира придерживались такого плана", - подчеркнул тренер.

По словам Воробьева, Александру Овечкину, Евгению Малкину и Кириллу Капризову должно быть психологически легче после забитых голов в последнем матче группового этапа со шведами (7:4). "Но у нас одна команда и цель одна, чтобы на гол больше был перевес в нашу сторону в конце игры, а не кто именно забивает", - отметил он.

Воробьев рад, что по итогам групповой стадии россияне сыграют в плей-офф в Братиславе. "Естественно, не надо пять часов ехать в поезде. Мы пару лет назад так съездили во Францию, и это не очень хорошо сказывается. И команда сейчас в рабочем состоянии", - сказал он.