Орлов: хоккеисту сборной США Кейну не надо в игре давать много пространства

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающему и капитану сборной США по хоккею Патрику Кейну нельзя давать много пространства на льду во время матчей. Такое мнение журналистам в среду высказал защитник сборной России Дмитрий Орлов после тренировки.

Россияне и американцы сыграют в четвертьфинале чемпионата мира 23 мая, начало встречи - 17:15 мск. В семи матчах турнира Кейн набрал 10 очков (две шайбы + восемь передач).

"Кейну нельзя давать много пространства, нужно стараться всегда быть ближе к нему. На него всегда приятно смотреть, когда он с шайбой, но один игрок матч не выигрывает, играет команда. Если мы не будем давать пространство сопернику, то будет насыщенна средняя зона. Наша сильная сторона - игра с шайбой", - сказал Орлов.

"У нас хороший коллектив сложился, мы стараемся получать удовольствие от каждой игры и смены, это делает нас хорошей командой. Мы прибавляем от игры к игре, с нетерпением ждем этого матча", - добавил защитник.