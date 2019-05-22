Непомнящий: шахматист Вэй И остроумно пожертвовал ферзя, но этого не хватило для победы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Китайский шахматист Вэй И остроумно пожертвовал ферзя во второй партии рапида, но этой жертвы не хватило для победы в тай-брейке. Таким мнением поделился с журналистами в среду его соперник по 1/4 финала московского этапа Гран-при россиянин Ян Непомнящий.

В среду Непомнящий проводил тай-брейк в 1/4 финала турнира против китайца, по итогу двух партий в рапиде он оказался сильнее.

"В первой партии соперник выбрал достаточно длинный теоретический вариант, форсируя ничью. Я отреагировал допустимым образом, но нужно было не жертвовать фигурой. Не могу сказать, что первую партию отыграл совсем плохо, но удалось соскочить. Во второй партии в дебюте Вэй И сыграл несколько кривой вариант, гибрид белыми, который обычно считается получше без риска, тем удивительнее это было для меня, потому что характер борьбы благоволит белым", - сказал Непомнящий.

"Он активно пошел вперед, зевнул контрудар, остроумно пожертвовал ферзя. Думаю, я реализовал не лучшим образом, но этого хватило - ферзь есть ферзь. Все нервничают, но в цейтноте он раза три делал ходы буквально на одной секунде, а полсекунды больше и он бы просрочил время, но всякий раз успевал - ошибок и нервов не избежать", - сказал Непомнящий.

Соперником Непомнящего по полуфиналу станет поляк Радослав Войташек, который в 1/4 финала победил другого россиянина Петра Свидлера. "В прошлом году мы играли два раза: в Дортмунде была ничья, на Олимпиаде я выиграл, что не спасло нашу команду от поражения в матче. Он очень сильный, крепкий шахматист, у которого очень хорошо отработан дебютный репертуар. Будет тяжелое испытание - в полуфинал случайно никто не попадает", - заключил российский гроссмейстер.

Серия Гран-при 2019 года состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.