Канадский хоккеист Манта не сыграет в 1/4 финала чемпионата мира из-за дисквалификации

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Канады Энтони Манта пропустит четвертьфинальный матч чемпионата мира со сборной Швейцарии из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Во вторник сборная Канады победила команду США со счетом 3:0 в матче группового этапа. Манта на 30-й минуте матча был наказан дисциплинарным штрафом за опасный удар соперника в голову.

Манта является лучшим бомбардиром сборной Канады на текущем чемпионате мира. 24-летний хоккеист провел семь матчей на турнире, в которых забросил семь шайб, отдал пять голевых передач и набрал 16 штрафных минут.

Матч сборных Канады и Швейцарии пройдет в четверг, начало - 17:15 мск.