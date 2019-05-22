{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по хоккею-2019

Канадский хоккеист Манта не сыграет в 1/4 финала чемпионата мира из-за дисквалификации

В матче против команды США форвард получил дисциплинарный штраф за удар соперника в голову

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий сборной Канады Энтони Манта пропустит четвертьфинальный матч чемпионата мира со сборной Швейцарии из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Во вторник сборная Канады победила команду США со счетом 3:0 в матче группового этапа. Манта на 30-й минуте матча был наказан дисциплинарным штрафом за опасный удар соперника в голову.

Манта является лучшим бомбардиром сборной Канады на текущем чемпионате мира. 24-летний хоккеист провел семь матчей на турнире, в которых забросил семь шайб, отдал пять голевых передач и набрал 16 штрафных минут.

Матч сборных Канады и Швейцарии пройдет в четверг, начало - 17:15 мск.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
СМИ: Диего Марадону задержали в аэропорту за долг перед его бывшей девушкой
Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun, Росио Олива утверждает, что он должен ей €5,5 млн
Читать полностью