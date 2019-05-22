Грищук считает, что на этапе Гран-при FIDE в Москве подобраны сильные и равные соперники

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Уровень всех 16 соперников на московском этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) очень высок. Такое мнение высказал ТАСС в среду российский гроссмейстер Александр Грищук.

В среду Грищук провел тай-брейк 1/4 финала турнира с американцем Уэсли Со, по итогам двух партий в рапиде россиянин оказался сильнее, теперь в полуфинале его соперником станет другой американец Хикару Накамура, который в 1/4 финала победил россиянина Даниила Дубова.

"В первой партии не могу сказать, что струсил, просто не считал, что у меня позиция лучше, поэтому ничья казалась логичной. Во второй сразу получил настолько приятный перевес, что задача стояла просто не испортить полученную позицию. Не буду говорить, кто удобнее был бы по полуфиналу - Даниил [Дубов] или Накамура, все 16 соперников на этом турнире очень сильные, уровень игроков очень ровный. Тай-брейк есть тай-брейк - всегда лучше выиграть, чем сыграть вничью", - сказал Грищук.

Дубов набрался опыта

Дубов, который в 1/4 финала уступил Накамуре на тай-брейке, понял, над чем стоит работать и как повысить шансы на успех в дальнейших турнирах.

"Накамура в первой партии играл чуть лучше, а впоследствии чуть быстрее. У меня были шансы на ничью в какой-то момент, но он давил в обеих партиях и результат по игре, я даже удивился, что он не довел вторую партию до победы, видимо, не хотел тратить дополнительные силы. Да, в зале бегали какие-то люди с камерами, когда у тебя 10 секунд на ход, у меня не получилось до конца выздороветь, но в целом он играл лучше. В спортивном отношении вылет во втором раунде неудачный результат, несмотря на то, что я последний номер по рейтингу, но если отбросить это, то я сыграл четыре полные партии и ни одной не проиграл, эмоции смешанные", - заявил Дубов.

"В плане опыта очень интересно сыграть турнир, но есть спортивная борьба и для того, чтобы куда-то потом отобраться, мне нужно будет чуть ли не выигрывать турнир. Конечно, я буду стараться, но чисто математически мои шансы прилично понизились, что очень досадно. Много в чем надо добавлять, что на самом деле радует - есть много вещей, которые можно делать лучше, но если даже так я могу кого-то обыграть, то если усилюсь - шансы еще повысятся, в этом плане не теряю оптимизма", - добавил Дубов.

Серия Гран-при 2019 года состоит из четырех этапов - в Москве, Риге, Гамбурге и Тель-Авиве. По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов и возможность позже встретиться в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира - норвежцем Магнусом Карлсеном. Московский этап Гран-при завершится 29 мая.