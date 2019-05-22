ФК "Краснодар" приобретет еще трех игроков до конца сезона

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Краснодар" планирует до конца сезона совершить три трансфера, приобретя игроков для усиления перед выступлением в Лиге чемпионов. Об этом сообщил в ходе встречи с болельщиками в Краснодаре главный тренер клуба Мурад Мусаев.

"Краснодар" провел в среду открытую тренировку, после которой игроки клуба и главный тренер встретились с болельщиками и ответили на их вопросы.

"Три трансфера ожидается в этом сезоне", - сказал Мусаев. Он добавил, что считает нецелесообразным озвучивать имена потенциальных игроков клуба до подписания с ними контракта.

Также главный тренер краснодарского клуба отметил, что руководство команды при комплектации состава уделяет большое внимание резерву, но то не значит, что местным воспитанникам будет отдаваться приоритет при выборе. Ранее сообщалось, что ФК "Краснодар" совершил два трансфера в текущем сезоне.

"Краснодар" за один тур до конца чемпионата России занимает третье место, набрав 53 очка, столько же очков у идущего на втором месте московского "Локомотива". Краснодарская команда гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.