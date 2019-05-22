Саитов: боксерам РФ нужно завоевать максимум медалей на ОИ-2020 в сложной ситуации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российским боксерам необходимо подстроиться под сложившуюся ситуацию и завоевать максимальное количество медалей на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр в Токио. При этом было рекомендовано лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания.

"Хорошо, что бокс сохранили в олимпийской программе, - сказал Саитов. - Думаю, что после этих Игр уже AIBA будет проводить турниры, ведь пока непонятно, как проводить соревнования без них. При этом необходимо в этих реалиях завоевать максимальное количество медалей".