Тренер команды РФ: сборным необходимо понять формат отбора на олимпийский турнир по боксу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Международному олимпийскому комитету (МОК) необходимо решить вопрос с отбором и форматом соревнований на Олимпийских играх в Токио, чтобы национальные сборные быстрее начали готовиться. Об этом ТАСС в среду заявил главный тренер сборной России Эдуард Кравцов.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр в Токио. При этом, было рекомендовано лишить Международную ассоциацию бокса (AIBA) статуса признания.

"Нас это касается косвенно, наша задача была и есть - готовиться, - сказал Кравцов. - Нам необходимо понимание системы отбора и весовых категорий на Играх. Важно, чтобы и права спортсменов были соблюдены".

Кравцов также добавил, что данные реформы могут положительно сказаться на развитии бокса.