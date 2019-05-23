Баскетболист сборной России Мозгов надеется восстановиться от травмы к старту Кубка мира

ТАСС, 23 мая. Центровой сборной России и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Орландо" Тимофей Мозгов надеется на успешное восстановление после травмы к началу Кубка мира 2019 года в Китае. Об этом игрок, долгое время выступавший в составе "Химок", сообщил пресс-службе подмосковной команды.

В среду "Химки" уступили казанскому УНИКСу со счетом 91:96 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.

"УНИКС находится в полном в порядке. Два раза победил ЦСКА в регулярном чемпионате. Думаю, у "Химок" все должно получиться, хоть будет непросто. Нас ждет сложная серия, однако все для победы у команды есть, буду болеть за "Химки" и желаю им только успеха", - сказал Мозгов.

Центровой не провел в сезоне-2018/19 НБА ни одной игры из-за травмы колена. "Пришлось перенести операцию, затем шел длительный восстановительный процесс, который до сих пор не закончен. Делаю все возможное, чтобы восстановиться к Кубку мира и начать подготовку с первых дней сборов. Мы отобрались на этот турнир впервые с 2010 года, конечно, я хочу помочь команде", - добавил баскетболист.

Мозгов выступает в НБА на протяжении девяти лет. За это время он играл в шести клубах - "Нью-Йорке", "Денвере", "Кливленде", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Бруклине" и "Орландо". В сезоне-2015/16 Мозгов стал чемпионом НБА.

Кубок мира пройдет Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.