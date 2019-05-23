СМИ: Джон Терри может возглавить английский клуб "Мидлсбро"

ТАСС, 23 мая. Бывший защитник сборной Англии по футболу и лондонского "Челси" Джон Терри может возглавить английский клуб "Мидлсбро". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал talkSPORT.

В октябре прошлого года футболист объявил о завершении спортивной карьеры.

По информации источника, руководство "Мидлсбро" заинтересовано в услугах 38-летнего специалиста. На пост главного тренера команды также рассматривают 50-летнего аргентинца Габриэля Батистуту. На данный момент Терри занимает должность ассистента главного тренера Дина Смита в английском клубе "Астон Вилла".

Терри выступал за "Челси" в период с 1998 по 2017 год, в составе клуба он стал пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка страны и двукратным - Суперкубка. Также он помог лондонцам выиграть Лигу чемпионов (2012) и Лигу Европы (2013). Защитник провел 717 матчей за "Челси", забив 65 голов и отдав 29 результативных передач. За сборную Англии он провел 78 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевых паса.

В прошлом сезоне он выступал за "Астон Виллу" во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Чемпионшип), он провел за клуб 36 матчей, забив один гол. После окончания сезона его контракт истек, "Астон Вилла" предлагала ему продолжить сотрудничество, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Московский "Спартак" в сентябре предлагал футболисту контракт, но англичанин ответил отказом.

В сезоне-2018/19 "Мидлсбро" стал седьмым в итоговой таблице Чемпионшипа, набрав 73 очка в 46 матчах. Клуб является четырехкратным победителем Чемпионшипа (1926/27, 1928/29, 1973/74, 1994/95). Также команда выиграла Кубок лиги в сезоне-2003/04, играла в финале Кубка Англии (1996/97) и Кубка УЕФА (2005/06).