Дзюба и Обляков вошли в состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 23 мая. Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков вошли в итоговый состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Полностью состав сборной России из 30 человек выглядит следующим образом: вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники - Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир", Турция), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Егор Сорокин ("Рубин"), Евгений Чернов ("Ростов"); полузащитники - Ильзат Ахметов, Обляков (оба - ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев (оба - "Арсенал"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"); нападающие - Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав", Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Обляков, Мирзов, Бакаев и Комличенко впервые были вызваны в сборную России. Отмечается, что в составе могут произойти изменения.

В расширенный состав национальной команды, который был представлен ранее, были включены 37 футболистов. Из них в окончательный список не вошли вратари Александр Беленов ("Арсенал") и Сослан Джанаев ("Медзь", Польша), защитники Вячеслав Караваев ("Витесс", Нидерланды), Михаил Меркулов ("Урал") и Дмитрий Стоцкий ("Краснодар"), а также полузащитники Алексей Сутормин ("Оренбург") и Антон Швец ("Ахмат"). Кроме того, в итоговом составе отсутствует полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев, продолжающий восстановление от травмы.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.