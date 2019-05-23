Сеул вновь пригласил Пхеньян на ЧМ по водным видам спорта в Южной Корее

ТАСС, 23 мая. Республика Корея повторно пригласила КНДР принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который с 12 по 28 июля пройдет в южнокорейском городе Кванджу. Соответствующее совместное заявление мэрии Кванджу и Международной федерации плавания (FINA) приводит в четверг агентство Yonhap.

"Чемпионат мира в Кванджу подарит шанс атлетам из Южной Кореи и КНДР укрепить дружбу и мир на полуострове, - сообщается в заявлении. - Мы надеемся, что этим летом Кванджу станет местом для примирения и вновь приглашаем КНДР на соревнования".

Ранее КНДР уже оповещала FINA об отказе принять участие в нынешнем чемпионате мира. Между тем исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску подчеркнул, что организация все равно будет добиваться приезда команды Северной Кореи на соревнования, несмотря на позицию Пхеньяна.