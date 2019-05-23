Сеул не отправит совместную с Пхеньяном сборную по женскому хоккею на траве на ОИ-2020

ТАСС, 23 мая. Южная Корея отказалась от отправки объединенной с КНДР команды по женскому хоккею на траве на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом в четверг сообщает агентство France-Presse.

"В Олимпийских играх будет участвовать сборная только Южной Кореи, а не объединенная команда", - заявил представитель Федерации хоккея Республики Корея.

По информации агентства Yonhap, Пхеньян проигнорировал приглашение Сеула провести совместные тренировки по женскому хоккею на траве перед участием в соревнованиях, что помешало формированию сборной двух стран.

Ранее Республика Корея и КНДР обсуждали возможность отправки объединенных команд по женскому баскетболу, дзюдо (командное первенство) и гребле на Олимпийские игры 2020 года. В феврале 2018 года делегации сборных под флагом единой Кореи приняли участие в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане. Кроме того, объединенная женская хоккейная команда двух Корей участвовала в олимпийском турнире, в итоге заняв восьмое место.