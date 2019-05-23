Пятнадцать атлетов РФ в настоящее время дисквалифицированы за нарушения правил доступности

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пятнадцать российских спортсменов в настоящее время отбывают дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), по три нарушителя представляют тяжелую атлетику и спортивную борьбу.

Согласно пункту 2.4. общероссийских антидопинговых правил, нарушением порядка предоставления информации о местонахождении является любое сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставление информации в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим в пуле допинг-тестирования.

По состоянию на 23 мая дисквалификацию за нарушение порядка предоставления информации о своем местоположении отбывают 15 российских спортсменов. Это тяжелоатлеты Магомед Абуев (дисквалифицирован на четыре года), Светлана Гаджиева и Жамал Кудаев (оба - по 2 года), борцы Гаджи Гамзатов (4 года), Ибрагим Лабазанов (1 год) и Чингиз Лабазанов (1 год), лыжница Полина Ковалева (2 года), кикбоксер Мария Николаенко (4 года), бобслеистка Надежда Палеева (2 года), прыгунья на лыжах с трамплина Айсылу Фахертдинова (4 года), гребец Александр Корнилов (2 года), биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев (оба - по 1 году).

Срок шестилетней дисквалификации пловчихи Ксении Москвиной, которая была наказана также за использование метилгексанамина, истекает в ноябре 2019 года. Легкоатлетка Екатерина Досейкина (4 года) была дисквалифицирована не только за нарушение правил доступности, но и на основании аномальных данных в паспорте крови.