Хачанов сыграет с немцем Штебе в первом круге Roland Garros

ТАСС, 23 мая. Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Roland Garros (Открытом чемпионате Франции) под 10-м номером, сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе в первом раунде турнира в Париже. Призовой фонд второго турнира серии Большого шлема в сезоне составляет €42,66 млн.

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под 12-м номером, в первом круге сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером. Кроме того, на турнире выступит 26-летний россиянин Алексей Ватутин, пробившийся в основную сетку через квалификацию. Ватутин впервые в карьере сыграет в основном турнире серии Большого шлема, его соперник определится позднее после завершения квалификационных матчей.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в стартовом раунде сыграет с Хубертом Хуркачем из Польши. Соперник испанца Рафаэля Надаля (второй номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов) в первом круге определится после завершения квалификации. Швейцарец Роджер Федерер, принимающий участие в турнире впервые с 2015 года, в первом раунде встретится с итальянцем Лоренцо Сонего.

В прошлом году победителем Открытого чемпионата Франции стал Надаль, обыгравший в финале австрийца Доминика Тима. Рекорд по количеству побед на турнире принадлежит Надалю (11 титулов). Из российских теннисистов победителем соревнований становился Евгений Кафельников, выигравший турнир в 1996 году.

Открытый чемпионат Франции стартует в воскресенье и завершится 9 июня.