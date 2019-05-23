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Чемпионат мира по хоккею-2019

Тренер команды Чехии Ржига заявил, что хочет взять реванш у сборной России на ЧМ по хоккею

В четвертьфинальном матче турнира в Словакии чехи победили немцев и сыграют в 1/2 финала чемпионата мира против канадцев

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что хочет встретиться со сборной России на чемпионате мира еще раз и взять реванш за поражение на групповом этапе. Об этом он рассказал в четверг журналистам.

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Сборная Чехии со счетом 5:1 победила команду Германии и впервые за четыре года вышла в полуфинал мирового первенства, где сыграет с канадцами. Российские хоккеисты в полуфинале встретятся с финнами. В матче группового этапа сборная России обыграла команду Чехии со счетом 3:0.

"Конечно, хотелось бы еще раз встретиться с российскими хоккеистами и взять реванш", - отметил Ржига.

"Я не думаю, что игра [с немцами] была простая, это очень тяжелый матч. В первых двух периодах сборная Германии играла дисциплинированно, имела моменты. Мы забросили одну шайбу в начале третьего периода и после этого команда полетела, как на крыльях. Швейцарцы и словаки не уступали канадцам, результат определялся на последних секундах, поэтому считаю, что у нас будет больше удачи", - добавил тренер.

Полуфинальные матчи пройдут 25 мая в Братиславе. Финал и игра за третье место состоятся днем позже.

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Чемпионат мира по хоккею-2019
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