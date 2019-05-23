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Чемпионат мира по хоккею-2019

Гудас: чешские хоккеисты уверены в себе и имеют преимущество над канадцами

Команда Чехии победила немцев в матче 1/4 финала чемпионата мира и сыграет с канадцами в полуфинале турнира

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии уверены в своих силах и имеют небольшое преимущество над канадцами перед полуфинальным матчем чемпионата мира, так как проводили четвертьфинальную встречу в Братиславе. Такое мнение журналистам высказал защитник чешской команды Радко Гудас.

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Сборная Чехии обыграла немецких хоккеистов в четвертьфинале со счетом 5:1. В полуфинале чехи встретятся с канадцами, которые в Кошице победили команду Швейцарии (3:2 ОТ).

"Канадцы имеют четыре одинаковых по силе звена, они выдерживают все 60 минут, забивали в двух играх на последних секундах. Однако мы сами находимся в полном порядке, уверены в себе. Наше преимущество в том, что мы не уезжали из Братиславы", - сказал Гудас.

В матче с немцами чехи первыми отличились, но сопернику удалось сравнять счет. "Не могу сказать, что после этого испугался, так как я верю в команду. В том моменте мы подарили шайбу, гол стал несчастным случаем. В остальном же наш вратарь [Патрик] Бартошак помог, он весь турнир здорово играл, в том числе со шведами и с россиянами", - отметил защитник.

Сборная Чехии сыграет с канадцами в Братиславе 25 мая. Матч начнется в 20:15 мск.

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