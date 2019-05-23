Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" заявил, что Войнов не вернется в состав команды

9 апреля НХЛ объявила о дисквалификации россиянина на сезон-2019/20, позднее профсоюз от имени Войнова подал апелляцию на это решение. В ночь на 24 мая стало известно о сокращении дисквалификации игрока. Данное решение было принято в связи с тем, что Войнов уже пропустил 41 игру текущего сезона из-за дисквалификации.

"Сегодня арбитр НХЛ вынес окончательное решение по делу Вячеслава Войнова. С нашей точки зрения, игрок не будет играть за "Лос-Анджелес". Теперь мы определим влияние решения арбитра на наши права на игрока и рассмотрим возможные варианты в будущем", - говорится в заявлении.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжила собственное расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт с петербургским СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры. Сезон-2018/19 хоккеист пропустил, права на игрока в НХЛ принадлежат клубу "Лос-Анджелес".

Защитник был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом "Лос-Анджелес" под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В сезоне-2014/15 Войнов провел лишь шесть матчей в НХЛ, после чего принял решение вернуться в Россию. "Лос-Анджелес" заморозил действие контракта защитника, а позднее объявил о расторжении соглашения.