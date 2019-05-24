"Торонто" вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НБА против "Милуоки"

ТАСС, 24 мая. "Торонто" на выезде обыграл "Милуоки" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 105:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Торонто" Кавай Леонард. В его активе 35 очков, семь подборов и девять передач. Дабл-дабл оформил коллега Леонарда по амплуа Паскаль Сиакам - 14 очков и 13 подборов.

В составе "Милуоки" лучшим по результативности стал форвард Яннис Адетокунбо, набравший 24 очка. К ним он добавил шесть передач и шесть подборов. Дабл-даблы себе в актив внесли защитник Малкольм Брогдон (18 очков, 11 подборов) и форвард Крис Миддлтон (10 подборов, 10 передач).

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Торонто". Следующая встреча пройдет в ночь на 26 мая на площадке лидера противостояния. Победитель серии в финале встретится с "Голден Стэйт".