Липпи вновь возглавил сборную Китая по футболу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 мая. /ТАСС/. Итальянский специалист Марчелло Липпи спустя четыре месяца после отставки вновь занял пост главного тренера сборной Китая по футболу. Об этом в пятницу сообщила Китайская футбольная ассоциация (CFA).

"Когда Липпи ранее возглавлял национальную команду, игроки демонстрировали позитивный подход, дух борьбы. Мы убеждены в том, что он и его помощники сделают все возможное для китайской мужской сборной по футболу. Они помогут реализовать нашу мечту - пройти отборочный раунд к чемпионату мира 2022 года", - говорится в заявлении CFA.

Липпи покинул свой пост в январе 2019 года после окончания контракта. Специалист тренировал сборную Китая с 2016 года. Его место занял известный в прошлом итальянский футболист Фабио Каннаваро, параллельно возглавлявший команду "Гуанчжоу Эвергранд". Каннаваро провел на посту наставника сборной Китая два матча, после чего ушел в отставку, чтобы сосредоточиться на работе в клубе.

Под руководством Липпи китайская национальная команда квалифицировалась на Кубок Азии 2019 года. На самом турнире подопечные итальянского специалиста вышли плей-офф, заняв второе место в группе со сборными Южной Кореи, Киргизии и Филиппин. Однако в четвертьфинале китайские футболисты проиграли иранцам со счетом 0:3.