СМИ: гольфист Вудс примет участие в турнире в Огайо

ТАСС, 24 мая. Американский гольфист Тайгер Вудс подал заявку на участие в турнире Memorial Tournament, который пройдет в Огайо (США) с 30 мая по 2 июня. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал golfdigest.

Этот старт станет для 43-летнего спортсмена тренировкой перед предстоящим "мэйджором" US Open, который пройдет с 13 по 16 июня в Пеббл-Бич (США).

Вудс примет участие в Memorial Tournament в 17-й раз, в его активе пять побед на данных стартах. Предыдущий турнир в рамках PGA Tournament (чемпионат Профессиональной ассоциации гольфистов), который проходил с 16 по 19 мая, американец пропустил из-за болезни.

В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами. После очередной операции он почти полностью пропустил сезон-2017. В сентябре 2018 года он одержал первую победу на турнире в PGA-туре, а в апреле 2019 года гольфист победил на турнире "Мастерс" в Огасте впервые за десять лет.

На счету 43-летнего Вудса 15 побед на турнирах Большого шлема. По их количеству его опережает только американец Джек Никлаус (выступал с 1957 по 2005 год), на счету которого 18 титулов.

Вудс занимал первое место в мировом рейтинге на протяжении 623 недель (последний раз находился на вершине рейтинга в октябре 2010 года). Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.