Архангельск примет молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года

ТАСС, 24 мая. Архангельск утвержден местом проведения чемпионата мира 2019 года по хоккею с мячом для игроков не старше 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Выборы города - организатора турнира состоялись в четверг на заседании технического комитета Международной федерации бенди.

Предыдущий чемпионат мира U-21 прошел в 2017 году в Швеции. Россия трижды принимала турнир - в 1992, 2011 и 2013 годах. Молодежный чемпионат мира в Архангельске пройдет с 20 по 22 декабря.

Кроме того, на заседании технического комитета международной федерации были определены сроки проведения чемпионата мира среди мужских команд 2020 года в Иркутске. Турнир группы А пройдет с 28 марта по 5 апреля, группы В - с 29 февраля по 9 марта.