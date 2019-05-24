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Федерация хоккея с мячом России признала удовлетворительным выступление сборных в сезоне

Работа тренеров, работавших с командами, оценена положительно

ТАСС, 24 мая. Исполком Федерации хоккея с мячом России выразил удовлетворение итогами выступлений национальных сборных в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также положительно была оценена работа тренеров, работавших с командами.

В сезоне-2018/19 мужская сборная России завоевала золото на чемпионате мира в Швеции. Кроме того, мужская и женская команды принимали участие в зимней Универсиаде в Красноярске, где заняли первое и второе места соответственно. Юниорская (игроки до 19 лет) и юношеская (до 17) сборные выиграли мировые первенства.

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