Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе в группе А пройдет в Любляне

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира в первом дивизионе в группе А, по итогам которого определятся команды, вышедшие в элитный дивизион, пройдет в столице Словении Любляне. Об этом было объявлено в пятницу на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Братиславе.

За право сыграть в элитном дивизионе чемпионата мира в 2021 году поборются сборные Франции, Австрии, Южной Кореи, Словении, Венгрии и Румынии. Команды Франции и Австрии выбыли из элиты по итогам предварительного этапа чемпионата мира в Словакии.

Соревнования пройдут с 24 по 30 апреля 2020 года в Любляне. Еще одним кандидатом на проведение турнира был Бухарест, но представители румынской федерации хоккея отказались от проведения соревнований.

В этом же году в элитном дивизионе чемпионата мира в Швейцарии сыграют команды Казахстана и Белоруссии, которые пробились в элиту по итогам турнира в первом дивизионе группы А, проходившего в Нур-Султане.

Матчи первого дивизиона группы В пройдут в Польше.