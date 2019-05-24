Третьяк: в России нужно создать условия, чтобы молодые игроки не уезжали в НХЛ

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Молодым российским игрокам необходимо создать условия, при которых они оставались бы выступать на родине, а не уезжали в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Понятно, что все хотят поиграть в самой сильной лиге - НХЛ. Молодые хоккеисты хотят зарекомендовать себя, - сказал Третьяк. - У нас система не очень правильная, тренеры смотрят туда [за океан] и отдают предпочтение тем игрокам, которые там играют. То есть, если он играет в каком-нибудь фарм-клубе НХЛ, то сильнее, чем тот, кто играет в России, а это еще не факт".

"Мы должны создавать условия, и мы это делаем, ведем большую работу для того, чтобы молодежь оставалась. Мы создали Молодежную хоккейную лигу, у нас есть где играть", - отметил он.