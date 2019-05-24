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Свищев: участие в Arctic Cup является почетным для лучших керлингисток мира

Глава Федерации керлинга России отметил, что сейчас участники турнира отбираются на конкурсной основе, тогда как раньше их приходилось уговаривать приехать в Норильск

ДУДИНКА /Красноярский край/, 24 мая. /ТАСС/. Стать участником Arctic Cup (Арктический кубок по керлингу среди женских команд) в Дудинке является почетным событием для лучших спортсменок мира. Такое мнение журналистам высказал в пятницу после церемонии открытия турнира президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Arctic Cup проходит в четвертый раз и является единственным международным турниром по керлинг за полярным кругом. Соревнования в Дудинке завершатся 27 мая.

"Идея проведения турнира родилась у "Норникеля". Основной задачей было обратить внимание мировой общественности, что Норильск - это не грустный промышленный город, а мировая столица севера, - сказал Свищев. - За полярный круг приехало огромное количество лучших спортсменов мира: здесь и чемпионы мира, и призеры Олимпийских игр, и все наши звезды, и наши маленькие звездочки - действующие победители первенства мира. Во многом это происходит благодаря положительному социальному облику компании "Норильский никель" и региональной работе Федерации керлинга России".

"Такой праздник мы дарим людям, которые здесь проживают, и зрителям во всем мире. Попасть сюда для иностранных спортсменов уже считается почетно. В первый год мы приглашали и уговаривали (участников - прим. ТАСС), показывая, что здесь не так страшно и холодно, сейчас же мы выбираем участников на конкурсной основе", - добавил президент ФКР.

"Норникель" является генеральным партнером Arctic Cup - 2019.

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