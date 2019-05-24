Премьер Белоруссии на встрече с Медведевым пожелал России победы на ЧМ по хоккею

ГОРКИ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым восхитился силовым приемом Александра Овечкина в состоявшемся в четверг матче хоккейных сборных РФ и США, а также пожелал российской команде победы на чемпионате мира по хоккею.

В начале беседы премьеров в узком составе в резиденции Горки Румас поздравил своего коллегу со победой сборной РФ над американской командой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. "Это не окончательная победа еще", - с улыбкой заметил Медведев.

Премьер Белоруссии признался, что, готовясь к переговорам, он "вторым глазом" смотрел этот матч. "Безусловно, это была лучшая игра на этом чемпионате, а уже сегодня по дороге в аэропорт я увидел то, что вчера не показали: силовой прием Овечкина (в результате которого атакованный российским хоккеистом спортсмен вылетел за пределы площадки - прим. ТАСС). Это вообще, конечно, что-то!" - восхитился Румас.

"Поэтому с такими игроками, Дмитрий Анатольевич, надо замахиваться только на "золото", - уверен Румас. "Мы всегда об этом думаем", - ответил Медведев. "Искренне желаю, чтобы в этом году вы стали чемпионами мира", - продолжил премьер Белоруссии.

Медведев в начале встречи также поздравил своего коллегу с Днем славянской письменности и культуры. "Сегодня наш общий праздник, связанный с нашими общими корнями, культурой", - сказал премьер-министр РФ.