Футболист "Динамо" Рауш не сыграет в дебютном матче команды на новом стадионе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Защитник московского "Динамо" Константин Рауш и полузащитник столичного клуба Антона Соснин не примут участия в матче 30-го тура чемпионата России по футболу против тульского "Арсенала" из-за травм. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

Встреча состоится в воскресенье на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Этот матч станет первым для московской команды на реконструированном стадионе.

"Да, у нас есть травмированные футболисты, не сыграют с "Арсеналом" Рауш и Соснин, характер травм уточнить не могу", - сказал Хохлов.

После 29 матчей "Динамо" занимает 12-е место, имея в активе 32 очка.

Реконструкция стадиона "Динамо" началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Арена в Петровском парке объединяет футбольный стадион вместимостью 26 тыс. зрителей и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. человек.