Хохлов: футболисты и тренеры "Динамо" в восторге от поля на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Газон на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке находится в очень хорошем состоянии. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов.

В пятницу футболисты "Динамо" провели первую тренировку на стадионе в Петровском парке. Команда проведет дебютный матч на "ВТБ-Арене" в воскресенье против тульского "Арсенала" в рамках 30-го тура чемпионата России.

"Мы давно ждали этого события, наконец-то провели первую тренировку. Все мы, футболисты, тренеры в восторге от стадиона, от газона. Может, газон еще чуть-чуть мягкий, слишком мало времени прошло после того, как переложили. В следующем сезоне, я уверен, он будет в идеальном состоянии", - сказал Хохлов.

Также бывший полузащитник поделился воспоминаниями о старом стадионе "Динамо". "Самое яркое и не очень приятное воспоминание - это тоннель, соединявший раздевалку и поле. Приходилось очень долго идти по нему, даже разминаться не надо было, потому что пока дойдешь, допустим, в перерыве от поля до раздевалки, уже нужно было идти обратно. А в плохую погоду казалось, что как будто в подземелье находишься", - рассказал Хохлов.

Реконструкция старого стадиона "Динамо" началась в 2008 году и закончилась в ноябре 2018-го. Изначально планировалось, что "Динамо" проведет первую встречу на новой домашней арене против столичного "Спартака" 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата страны, однако из-за плохого качества газона игру перенесли на "Арену-Химки". 1 мая пресс-служба "Динамо" сообщила, что начались работы по смене покрытия поля. 16 мая комиссия по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России одобрила проведение игры с "Арсеналом" на стадионе в Петровском парке.