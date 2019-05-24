Пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри стал новым владельцем клуба КХЛ "Йокерит"

ХЕЛЬСИНКИ, 24 мая. /ТАСС/. Яри Курри стал владельцем и председателем правления хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее владельцами клуба были финский бизнесмен и депутат Харри Харкимо (51-процентная доля в клубе) и российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг (49-процентная доля). По словам Харкимо, сначала он сам выкупил долю российских владельцев, а впоследствии 58-летний Курри купил 100% акций "Йокерита". Харкимо владел контрольным пакетом акций клуба на протяжении 28 лет.

В завершившемся сезоне Курри занимал пост генерального менеджера "Йокерита", также он является членом совета директоров КХЛ.

"Йокерит" был основан в 1967 году в Хельсинки, клуб шесть раз становился чемпионом Финляндии и дважды обладателем Кубка европейских чемпионов. В июне 2013 года российские бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба, двое последних позже передали свои доли Роману Ротенбергу. В октябре 2013 года было подписано соглашение о переходе клуба из финской лиги в КХЛ, сезон-2014/15 стал дебютным для команды в лиге.

Курри является воспитанником "Йокерита", в составе клуба он провел 115 матчей, набрав 99 очков (51 шайба + 48 результативных передач). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он выступал за "Эдмонтон", в составе которого пять раз становился обладателем Кубка Стэнли, "Лос-Анджелес", "Рейнджерс", "Анахайм" и "Колорадо". Всего в НХЛ он провел 1251 игру, набрав 1398 (601+797) очков, он занимает третье место по результативности среди всех европейских игроков НХЛ.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ "Йокерит" занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков после 62 матчей. В первом раунде плей-офф хельсинкский клуб уступил московскому "Динамо" (счет в серии 2-4).