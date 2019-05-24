IIHF утвердит проведение ЧМ-2021 среди женщин в Уфе в сентябре

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) утвердит Уфу в качестве места проведения женского чемпионата мира 2021 года на полугодовом конгрессе в сентябре. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В 2013 году Уфа принимала молодежный чемпионат мира среди мужских команд. В 2014 году в городе прошел Кубок мира среди молодежных клубных команд. Женский чемпионат мира в России пройдет впервые.

"Мы получили от властей региона письмо, где подтверждено, что там могут принять чемпионат мира. IIHF должна утвердить это решение на конгрессе в сентябре", - сказал Третьяк.

Полугодовой конгресс пройдет 25-27 сентября в Риме.