Сборная России тренируется перед матчем ЧМ по хоккею с финнами в прежних звеньях

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Игровые сочетания сборной России по хоккею на тренировке перед полуфинальным матчем чемпионата мира с финнами не претерпели изменений по сравнению с игрой с американцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг сборная России обыграла команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира.

На льду занимаются 20 полевых игроков и три вратаря. Нет на тренировке защитника Артема Зуба и нападающего Сергея Плотникова.

Полуфинальный матч между сборными России и Финляндии пройдет 25 мая, начало в 16:15 мск.