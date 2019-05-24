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Чемпионат мира по хоккею-2019

Сборная России тренируется перед матчем ЧМ по хоккею с финнами в прежних звеньях

Встреча 1/2 финала турнира между этими командами пройдет 25 мая и начнется в 16:15 мск

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Игровые сочетания сборной России по хоккею на тренировке перед полуфинальным матчем чемпионата мира с финнами не претерпели изменений по сравнению с игрой с американцами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг сборная России обыграла команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира.

На льду занимаются 20 полевых игроков и три вратаря. Нет на тренировке защитника Артема Зуба и нападающего Сергея Плотникова.

Полуфинальный матч между сборными России и Финляндии пройдет 25 мая, начало в 16:15 мск.

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