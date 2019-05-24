СМИ: футболист Рамос может покинуть "Реал" после 14 лет в клубе

ТАСС, 24 мая. Защитник испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамос может покинуть команду. Об этом в пятницу сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста издания Marca Хуанфе Сансу.

Рамос является многолетним капитаном клуба. Он играет за команду на протяжении 14 сезонов.

По информации журналиста, Рамос сомневается в собственном будущем в составе команды. Он требует от футболистов клуба игры на высоком уровне, также его не устраивают некоторые изменения, которые произошли в "Реале" в сезоне-2018/19. Отмечается, что игроком заинтересован английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Пари Сен-Жермен". Рамос отказывал этим командам ранее, но в данном случае может рассмотреть предложенные варианты.

Сам 33-летний футболист никак не прокомментировал появившуюся информацию, руководство мадридского клуба не осведомлено о планах защитника.

Рамос перешел в "Реал" в 2005 году. Всего он провел за клуб 606 матчей, в которых забил 84 гола и отдал результативных 39 передач. В составе команды он по четыре раза становился чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Также испанский защитник является двукратным обладателем Кубка Испании, трехкратным - Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Испании Рамос становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы, а также становился серебряным и бронзовым призером Кубка Конфедераций.