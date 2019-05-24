Воробьев: финские хоккеисты по своей игре на ЧМ похожи на отлаженный механизм

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии на чемпионате мира по хоккею по своей игре похожа на хорошо отлаженный механизм. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Матч между сборными России и Финляндии начнется в субботу в 16:15 мск. В четвертьфинале россияне обыграли американцев (4:3), а финны - шведов в овертайме (5:4). Сборной России в полуфинале могли попасться шведы, с которыми российские хоккеисты встречались на групповом этапе (7:4).

"Мы думали о том, что трудно играть с одним и тем же соперником два раза. Но надо посмотреть, кого финны обыграли на этом чемпионате мира. Команда уже давно сидит на сборах, там хорошо отлаженный механизм, поэтому она обыграла американцев, канадцев и шведов", - сказал Воробьев.

В ходе тренировки россиян в пятницу досрочно занятие покинули форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Телегин. "Сегодня было такое же занятие по желанию, как и до четвертьфинала. Ребята, которые готовятся профессионально, по-своему, ушли пораньше", - отметил специалист.