Клуб КХЛ "Ак Барс" заключил контракт с лучшим голкипером шведской лиги

ТАСС, 24 мая. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" объявил о подписании соглашения с голкипером Адамом Рейдеборном из шведского клуба "Юргорден". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 27-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2019/20.

"Понимаю, что в "Ак Барсе" нужно бороться за место в основном составе, для этого необходимо работать. Будет непросто, в клубе два российских вратаря, оба имеют хороший опыт игры в КХЛ, но я готов к борьбе. Мне хочется развиваться, становиться лучше и выигрывать матчи с "Ак Барсом", - сказал Рейдеборн.

Предыдущим клубом Рейдеборна был шведский "Юргорден", за который он выступал с сезона-2016/17. В минувшем сезоне он отразил 92,9% бросков в регулярном чемпионате шведского первенства, а в плей-офф - 89,8%. Он был признан лучшим голкипером регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. "Юргорден" дошел до финала, где уступил "Фрёлунде" в серии до четырех побед со счетом 2-4.

"Ак Барс" в прошедшем сезоне занял пятое место в Восточной конференции в регулярном чемпионате и проиграл в первом раунде плей-офф будущему финалисту омскому "Авангарду" (0-4). По завершении сезона команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов, с которым казанцы стали трехкратными обладателями Кубка Гагарина. Его на этом посту сменил бывший тренер ярославского "Локомотива" Дмитрий Квартальнов.