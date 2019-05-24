Саммельвуо: волейболисты сборной России должны отобраться на Олимпиаду в Токио

НОВОГОРСК /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Перед сборной России по волейболу стоит задача квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом журналистам в пятницу заявил главный тренер российской команды Туомас Саммельвуо.

"Основная задача - попасть на Олимпийские игры. Мы будем решать все задачи шаг за шагом. Что касается Лиги наций, то мы будем варьировать состав в этом турнире", - сказал финский специалист.

Он также отметил, что рассчитывает на волейболиста Алексея Вербова. Ранее 37-летний Вербов заявлял о возможности завершения карьеры. На данный момент спортсмен еще не принял решения.

"Все зависит от его решения. Безусловно, если он будет готов на сто процентов - это хороший кандидат в команду", - сказал Саммельвуо.

Вербов является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр, чемпионом Европы и победителем Мировой лиги.

Саммельвуо возглавил сборную России весной нынешнего года. Он также является главным тренером кемеровского "Кузбасса", который в сезоне-2018/19 впервые выиграл чемпионат России.

Сборная России выиграла Олимпийские игры в 2012 году, также на счету команды серебро (2000) и две бронзовые медали (2004, 2008). На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро российская команда заняла четвертое место, уступив в матче за бронзовые награды американцам.