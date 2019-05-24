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Ковальчук считает, что не сможет уже сыграть на домашнем ЧМ по хоккею в 2023 году

Мировое первенство 2023 года пройдет в Петербурге
Илья Ковальчук Антон Новодережкин/ТАСС
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Илья Ковальчук
© Антон Новодережкин/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 24 мая. /ТАСС/. Форвард и капитан сборной России Илья Ковальчук не уверен, что сыграет на чемпионате мира 2023 года в России. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу.

Ежегодный конгресс Международной федерации хоккея в пятницу утвердил проведение в Санкт-Петербурге турнира в 2023 году. Чемпионат пройдет в СКК "Петербургский", который будет реконструирован к турниру, а также в Ледовом дворце.

"Тогда мне будет 40 лет. Я люблю хоккей, готов тренироваться, но не уверен, что настолько", - сказал 36-летний Ковальчук.

"Здорово, что в России опять будет чемпионат мира. Хоккей в России - спорт номер один, я уверен, что мы это чувствуем, нас поддерживают везде. Это будет очередной всплеск, это будет здорово для молодежи, которые увидят своих кумиров живьем, пообщаются с ними и захотят заниматься хоккеем", - добавил он.

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