Велогонщик Закарин победил на 13-м этапе многодневки "Джиро д'Италия"

ТАСС, 24 мая. Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" одержал победу на 13-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Джиро д'Италия".

29-летний спортсмен на дистанции 196 км показал результат 5 часов 34 минуты 40 секунд. Второе место занял его испанец Микель Ниеве из команды Mitchelton-Scott, третье место досталось его соотечественнику Микелю Ланда (команда Movistar).

Россиянин Павел Сиваков из команды Ineos занял девятое место.

Закарин во второй раз побеждает на этапах "Джиро д'Италия", в предыдущий раз это случалось в 2015 году, также в его активе победа на этапе многодневки "Тур де Франс" (2016 год). В 2015 году он стал победителем многодневки "Тур Романдии". Победа Закарина стала 50-й для сборной России на этапах Гранд Туров ("Джиро д"Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании").

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершится 2 июня в Вероне.