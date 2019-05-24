IAAF допустила 30 российских тренеров и специалистов к работе на международных стартах

ТАСС, 24 мая. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 30 российских тренеров и специалистов к работе на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Российские тренеры и иные сопровождающие спортсменов лица должны подавать заявки на право работать на международных стартах, которые рассматривает антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit.
В одобренный список IAAF вошли:
- Юрий Борзаковский (главный тренер сборных команд России по легкой атлетике);
- Светлана Абрамова (Анжелика Сидорова, прыжок с шестом);
- Владимир Бондаренко (Елизавета Бондаренко, прыжок с шестом);
- Владимир Быков (Софья Палкина, метание молота);
- Иван Водолага (Елизавета Царева, метание молота);
- Юлия Воеводина (Яна Смердова, спортивная ходьба);
- Геннадий Габрилян, Владас Ласицкас (Мария Ласицкене, прыжок в высоту);
- Радион Гатауллин, Татьяна Решетникова (Аксана Гатауллина, прыжок с шестом);
- Александр Жихарев (Мария Аглицкая, спринт);
- Наталья Загорулько (Елена Куличенко, прыжок в высоту);
- Сергей Клевцов (Сергей Шубенков, барьерный спринт);
- Надежда Клевцова (Полина Миллер, спринт);
- Алексей Коротаев (Олеся Солдатова, спринт);
- Михаил Кучеряну (Ольга Муллина, прыжок с шестом);
- Кристина Ловачева (Мария Кочанова, прыжок в высоту);
- Наталья Мерзлякова (Алена Мамина, спринт);
- Гумер Мухамедов (Анна Крылова, тройной прыжок);
- Александр Мухин (Илья Иванюк, прыжок в высоту);
- Наталья Назарова (Дженнифер Акиниймика, спринт);
- Елена Попкова (Мария Кочанова, Олег Брайко, прыжок в высоту);
- Елена Сайко (Василий Мизинов, Алексей Шевчук, спортивная ходьба);
- Татьяна Сенченко, Альберт Азизов (Егор Николаев, бег на средние и дальние дистанции);
- Александр Синицын (Александр Лесной, толкание ядра);
- Дмитрия Соколов (Елена Соколова, прыжок в длину).
- Олег Урмакаев (Илья Шкуренев, многоборье);
- Леонид Федоров (Алексей Федоров, тройной прыжок);
- Владислав Хайкин (Тимур Моргунов, Георгий Горохов, прыжок с шестом);
Кроме того, сообщается, что заявки тренеров Льва Лободина (Артем Макаренко, многоборье) и Матвея Телятникова (Лилия Мендаева, бег на средние и дальние дистанции) в настоящее время находятся на рассмотрении у IAAF.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.