IAAF допустила 30 российских тренеров и специалистов к работе на международных стартах

ТАСС, 24 мая. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 30 российских тренеров и специалистов к работе на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Российские тренеры и иные сопровождающие спортсменов лица должны подавать заявки на право работать на международных стартах, которые рассматривает антикоррупционный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit.

В одобренный список IAAF вошли:

Юрий Борзаковский (главный тренер сборных команд России по легкой атлетике);

Светлана Абрамова (Анжелика Сидорова, прыжок с шестом);

Владимир Бондаренко (Елизавета Бондаренко, прыжок с шестом);

Владимир Быков (Софья Палкина, метание молота);

Иван Водолага (Елизавета Царева, метание молота);

Юлия Воеводина (Яна Смердова, спортивная ходьба);

Геннадий Габрилян, Владас Ласицкас (Мария Ласицкене, прыжок в высоту);

Радион Гатауллин, Татьяна Решетникова (Аксана Гатауллина, прыжок с шестом);

Александр Жихарев (Мария Аглицкая, спринт);

Наталья Загорулько (Елена Куличенко, прыжок в высоту);

Сергей Клевцов (Сергей Шубенков, барьерный спринт);

Надежда Клевцова (Полина Миллер, спринт);

Алексей Коротаев (Олеся Солдатова, спринт);

Михаил Кучеряну (Ольга Муллина, прыжок с шестом);

Кристина Ловачева (Мария Кочанова, прыжок в высоту);

Наталья Мерзлякова (Алена Мамина, спринт);

Гумер Мухамедов (Анна Крылова, тройной прыжок);

Александр Мухин (Илья Иванюк, прыжок в высоту);

Наталья Назарова (Дженнифер Акиниймика, спринт);

Елена Попкова (Мария Кочанова, Олег Брайко, прыжок в высоту);

Елена Сайко (Василий Мизинов, Алексей Шевчук, спортивная ходьба);

Татьяна Сенченко, Альберт Азизов (Егор Николаев, бег на средние и дальние дистанции);

Александр Синицын (Александр Лесной, толкание ядра);

Дмитрия Соколов (Елена Соколова, прыжок в длину).

Олег Урмакаев (Илья Шкуренев, многоборье);

Леонид Федоров (Алексей Федоров, тройной прыжок);

Владислав Хайкин (Тимур Моргунов, Георгий Горохов, прыжок с шестом);

Кроме того, сообщается, что заявки тренеров Льва Лободина (Артем Макаренко, многоборье) и Матвея Телятникова (Лилия Мендаева, бег на средние и дальние дистанции) в настоящее время находятся на рассмотрении у IAAF.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.