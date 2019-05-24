Команда МВД в третий раз подряд стала обладателем Кубка президента РФ по самбо

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Команда Министерства внутренних дел по самбо в третий раз подряд стала победителем розыгрыша Кубка президента РФ, который состоялся в пятницу в московском Дворце спорта "Лужники". Соревнования прошли в 13-й раз.

В финале турнира команда Министерства внутренних дел победила команду Федеральной службы исполнения наказаний со счетом 7:2. Третье место поделили между собой сборная Воздушно-десантных войск и команда "Динамо-24".

"Здорово, что эти соревнования проводятся уже в 13-й раз на самом высоком уровне здесь, в Москве, - сказал журналистам президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев. - Здесь много заслуженных мастеров спорта, участвуют сильнейшие самбисты страны, которые находятся на службе во всех силовых структурах. Это самый сильный турнир и самый важный старт для них. То, что здесь присутствуют все силовые структуры, является очень важным для развития и популяризации самбо".

В церемонии открытия принял участие сопредседатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. "Самбо не имеет границ, я считаю, что Кубок президента РФ по самбо является символом чести, доблести и достоинства наших вооруженных сил, всех правоохранительных органов. Самбо является исконно русским видом спорта, на этой площадке каждый доказывает свое мастерство. 13-й турнир уже имеет историю, каждый год в нее вписываются новые имена, сегодняшний день не станет исключением", - сказал Нургалиев журналистам.

Также во время церемонии открытия турнира заместитель министра спорта Сергей Косилов и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев были награждены памятными медалями Всероссийской федерации самбо за большой вклад в развитие спорта. За большой вклад в пропаганду самбо, организацию и проведение юношеского турнира "Кубок двух морей" (г. Керчь) памятной медалью был награжден Вячеслав Тимошенко.

Кубок президента РФ по самбо проводится с 2007 года, первые пять лет в нем принимали участие лучшие сборные мира, затем соревнования сменили международный статус на всероссийский.