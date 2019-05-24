"Чайка" завоевала право участвовать в Олимп - ФНЛ в сезоне-2019/20

ТАСС, 24 мая. "Чайка" (Ростовская область) на домашнем поле обыграла "Биолог-Новокубанск" со счетом 5:1 в матче предпоследнего тура Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и завоевала право на участие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2019/20.

В составе победителей голы забили Владислав Дубовой (23-я минута, с пенальти), Сергей Крамаренко (44), Александр Подбельцев (48 и 55) и Александр Хохлачев (58). У проигравших отличился Евгений Касьянов (38).

"Чайка" лидирует в чемпионате ПФЛ (зона "Юг"), набрав 67 очков в 27 матчах. За тур до окончания чемпионата клуб из Ростовской области опережает идущий вторым краснодарский "Урожай" на три очка, при равенстве очков первое место займет "Чайка" за счет выездного гола в личных встречах (0:0, 1:1). Таким образом, "Чайка" гарантировала себе выход в ФНЛ в следующем сезоне, однако клуб из Ростовской области пока не имеет соответствующей лицензии Российского футбольного союза (РФС), дающей право на участие в ФНЛ.

13 мая после встречи "Чайки" и новороссийского "Черноморца", которая завершилась победой "Чайки" со счетом 3:1, генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко на своей странице в Instagram выразил сомнения в спортивном характере встречи. Позднее газета "Спорт день за днем" сообщила со ссылкой на источник, что "Урожай" финансово мотивировал игроков "Черноморца", чтобы команда отобрала очки у конкурента краснодарского клуба. По данным источника, в перерыве матча при счете 1:1 представители "Чайки" "перебили" сумму "Урожая", подкупив несколько игроков "Черноморца", в итоге матч закончился победой "Чайки", которая забила два безответных гола во втором тайме. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 15 мая заявил, что у организации есть основания полагать, что матч между "Чайкой" и "Черноморцем" носил неспортивный характер, РФС обратился в МВД с просьбой расследовать данный случай, в "Чайке" назвали данное решение верным и выразили готовность оказывать поддержку в данном расследовании.

Футбольный клуб "Чайка" был создан в 1997 году. Команда ни разу не пробивалась в первый дивизион чемпионата страны, наивысшим достижением клуба из Ростовской области являются бронзовые награды ПФЛ зоны "Юг" (2017/18), а также выход в 1/16 финала Олимп - Кубка России в минувшем сезоне.