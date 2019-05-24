Шикунов: "Крылья Советов" хотят выбраться из ямы, показав свой уровень в переходных играх

МОСКВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" не видит разницы, против какой команды играть в переходных матчах за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20, футболисты должны показать свой уровень. Такое мнение ТАСС в пятницу по телефону высказал спортивный директор самарского клуба Александр Шикунов.

После 29 матчей "Крылья Советов" набрали 28 очков и занимают 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Самарский клуб отстает от "Динамо" (12-е место) на четыре очка и гарантированно выступит в переходных матчах.

В случае гостевой победы над ЦСКА в последнем туре, а также при условии, что "Уфа" (14-е место, 26 очков) не сможет победить столичный "Локомотив", "Крылья Советов" останутся на 13-м месте и сыграют с командой, которая станет четвертой в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Мы даже не обсуждаем, какая команда из ФНЛ выйдет против нас играть, нам это не так важно. Мы просто хотим выбраться из этой ямы, в стыковых матчах надо собраться, выйти и сыграть на своем уровне. Футболистам надо понимать, что это ответственные матчи и ни в коем случае нельзя расслабляться", - сказал Шикунов.

Переходные матчи за право сыграть в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня.