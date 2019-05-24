Баскетболисты "Химок" сравняли счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Баскетболисты подмосковных "Химок" победили казанский УНИКС со счетом 103:98 во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник клуба "Химки" Алексей Швед, который оформил в матче дабл-дабл, набрав 25 очков и отдав 10 результативных передач. В составе УНИКСа наибольшее количество очков набрал американский разыгрывающий Эррик МакКоллум - 23. Также 20 очков в активе его соотечественника защитника Джамара Смита.

Счет в серии до трех побед стал равным 1-1.

Следующий матч команды проведут 27 мая в Химках.