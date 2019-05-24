Клуб НХЛ "Колорадо" подписал контракт с чешским голкипером Францоузом

ТАСС, 24 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" объявил о подписании нового соглашения с чешским голкипером Павлом Францоузом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 28-летним вратарем рассчитан на один год.

Францоуз перешел в "Колорадо" из челябинского "Трактора" 2 мая 2018 года. Большую часть завершившегося сезона-2018/19 голкипер провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клуб "Колорадо". В НХЛ чех провел лишь две встречи. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Францоуз провел 101 матч за "Трактор", отражая в среднем 94,4% бросков, в сезоне-2017/18 он был признан лучшим голкипером КХЛ.

За сборную Чехии Францоуз провел 18 матчей. На текущем чемпионате мира в Словакии он сыграл в двух встречах и ни разу не пропустил.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ "Колорадо" занял восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков после 82 матчей. В четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ клуб со счетом 3-4 проиграл "Сан-Хосе".