"Витесс" сыграл вничью с "Утрехтом" в первом матче финала плей-офф за выход в ЛЕ

ТАСС, 24 мая. "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, в гостях сыграл вничью с "Утрехтом" со счетом 1:1 в первом матче финала плей-офф чемпионата Нидерландов за право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне.

В составе "Витесса" забитым мячом отметился Тим Матавж (31-я минута), у хозяев отличился Сандер ван де Стрек (18).

В турнирной таблице чемпионата Нидерландов "Витесс" занял пятое место, "Утрехт" стал шестым. Команды, которые в чемпионате заняли места с пятого по восьмое, играют в плей-офф за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы. В первом раунде плей-офф "Витесс" в двух матчах переиграл "Гронинген" (1:2, 3:1), а "Утрехт", который возглавляет бывший главный тренер сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Дик Адвокат, оказался сильнее "Хераклеса" (2:0, 3:0).

Слуцкий возглавил "Витесс" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском "Халле".

Ответный матч пройдет на домашнем поле "Витесса" 28 мая.