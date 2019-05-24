"Монако" сохранил место в высшем дивизионе чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 24 мая. "Монако" проиграл "Ницце" со счетом 0:2 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Франции по футболу сезона-2018/19.

На 36-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Монако" Бенуа Бадьяшиль, а на 65-й минуте с пенальти отличился Микаэль ле Биан.

В турнирной таблице "Монако" занял 17-е место, набрав в 38 матчах 36 очков, и сохранил место в элитном дивизионе чемпионата Франции (лига 1). На два очка команда опередила "Дижон", который финишировал 18-м и сыграет в плей-офф за право принять участие в высшем дивизионе чемпионата страны, его соперником станет "Ланс". "Кан" и "Генгам", занявшие соответственно 19-е и 20-е места, напрямую вылетели в лигу 2, их место в следующем сезоне займут "Мец" и "Брест". В прошлом сезоне "Монако" занял второе место в турнирной таблице чемпионата и сыграл в сезоне-2018/19 в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место в своей группе.

Этот сезон стал первым в чемпионате Франции для полузащитника сборной России Александра Головина, который перешел в "Монако" из ЦСКА в июле 2018 года. Матч с "Ниццей" стал для 22-летнего футболиста 35-м в составе "Монако" в различных турнирах, всего на его счету четыре гола и четыре результативные передачи. В игре последнего тура чемпионата Франции он вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился, а на 21-й минуте получил желтую карточку.

Чемпионом Франции в восьмой раз стал ПСЖ, оформивший победу в чемпионате за пять туров до конца первенства. Вторым стал "Лилль", который вместе с ПСЖ сыграет в следующем сезоне в групповом этапе Лиги чемпионов. Еще одну путевку в Лигу чемпионов завоевал "Лион", ставший в чемпионате третьим, он начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, но сохраняет шансы попасть в основную стадию соревнований напрямую, согласно регламенту Союза европейских футбольных ассоциаций. Для этого нужно, чтобы в финале Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, победу одержал "Челси", завоевавший право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов, став третьим в чемпионате Англии, если же в решающем матче Лиги Европы победит "Арсенал", то он получит путевку в групповую стадию Лиги чемпионов.

В групповом этапе Лиги Европы следующего сезона сыграют "Сент-Этьен", занявший в чемпионате Франции четвертое место, и "Ренн", который стал обладателем Кубка Франции. Обладатель Кубка французской лиги "Страсбур" начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.