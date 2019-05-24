Четыре сильнейшие сборные чемпионата мира по хоккею продолжают борьбу за титул

БРАТИСЛАВА, 25 мая. /ТАСС/. Четыре лучшие команды чемпионата мира по хоккею продолжат борьбу за золотые медали первенства в субботу. Полуфинальные матчи состоятся в Братиславе на арене имени Ондрея Непелы.

Пары определялись по рейтингу команд на групповом этапе. В нем сборная России заняла первое место, канадцы - второе, чехи - третье, а финские хоккеисты стали четвертыми. В полуфинале подопечные Ильи Воробьева сыграют с командой Финляндии, а чехи сразятся с канадцами.

Матч с участием сборной России начнется в 16:15 мск. Второй полуфинал состоится в 20:15 мск. Финальная встреча и матч за третье место пройдут в Братиславе в воскресенье.

Команда без слабых мест

Сборная России является единственной командой на чемпионате мира, которая одержала победы во всех восьми встречах. Россияне собрали один из сильнейших составов в своей истории, в котором нашлось место 15 представителям Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На групповом этапе у команды Воробьева слабых мест не обнаружилось.

Российские хоккеисты по итогам предварительного раунда пропустили наименьшее количество шайб (7). По два раза вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев оставляли свои ворота в неприкосновенности. Самой сложной игрой на турнире стал четвертьфинал с американцами (4:3). Некоторых болельщиков насторожили действия российских хоккеистов на последних минутах встречи.

Как сообщил Воробьев, в матче с финнами ворота сборной России будет защищать Василевский. Российская команда играет в атакующий хоккей всеми четырьмя пятерками. Наиболее ярко себя проявили второй бомбардир турнира Никита Кучеров (6 заброшенных шайб + 10 голевых передач) и Никита Гусев (4+11).

Сборные России и Финляндии в рамках чемпионатов мира встречались 20 раз - 10 побед в активе россиян, в девяти матчах оказались сильней финны, еще одна встреча завершилась вничью. В восьми играх плей-офф российские хоккеисты одержали пять побед. Финны брали верх над сборной России в полуфиналах домашних чемпионатов мира в 2007 и 2016 годах, а также на мировом первенстве в Словакии (2011).

Та игра тоже проходила в Братиславе. Матч запомнился голом Микаэля Гранлунда. Форвард взял шайбу на крюк клюшки, выехал из-за ворот и забросил в ближнюю девятку над плечом голкипера. Воробьев в беседе с журналистами в пятницу рассказал, что российские игроки и тренеры встречу восьмилетней давности не вспоминают, но отмечают силу предстоящего соперника.

"Надо посмотреть, кого финны победили на этом чемпионате мира. Команда уже давно сидит на сборах, там хорошо отлаженный механизм, поэтому она была сильней канадцев и шведов", - сказал Воробьев.

Главное открытие чемпионата

Сборная Финляндии уже стала главным открытием первенства, команда сделала ставку на игроков местного чемпионата, пригласив в состав только двух представителей НХЛ. Форвард Юхо Ламмико провел пять встреч и не набрал ни одного очка. Хенри Йокихарью является стабильным игроком основы, на его счету две голевые передачи.

В первой же встрече финны победили канадцев со счетом 3:1, после чего оказались сильней хозяев турнира словаков (4:2). Главной звездой в тех матчах был 18-летний нападающий Каапо Какко, забросивший пять шайб. Он занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ среди европейских полевых игроков перед драфтом 2019 года.

По ходу турнира Какко отлично нашел взаимопонимание с новобранцем "Салавата Юлаева" Сакари Манниненом и Харри Песоненом. Маннинен в четвертьфинальной встрече со шведами забросил победную шайбу в овертайме и отдал три голевые передачи. Он с 10 (2+8) очками является лучшим бомбардиром команды на чемпионате мира.

В третьем матче на турнире последовало поражение в овертайме от сборной США (2:3), а затем были победы над более слабыми соперниками из Дании (3:1), Великобритании (5:0) и Франции (3:0). В заключительной встрече финские хоккеисты уступили немцам со счетом 2:4 и заняли второе место в группе. Игра сборной Финляндии ближе к концу предварительного этапа стала ухудшаться. Какко больше не был так заметен на площадке, забросив только одну шайбу в пяти последних турах.

"У сборной России очень хорошая команда, много классных хоккеистов, отмечу Кучерова. Если мы будем играть так же, как со шведами, то победим. Я не знаю, почему перестал забрасывать, у меня много моментов в каждой матче. Думаю, что голы придут", - сказал Какко.

Сборная России на нынешнем турнира превосходит финскую команду по всем основным статистическим показателям. Россияне лучше всех на чемпионате играют в меньшинстве, пропустив две шайбы за 21 удаление. Эффективней российские хоккеисты действуют и при розыгрыше большинства (33% против 25%). Голкиперы сборной России отразили 95,17% бросков по своим воротам, а финские - 91,33%.

Чехи попробуют впервые за девять лет выйти в финал

Во втором полуфинале между сборными Чехии и Канады фаворит отсутствует. После поражения в стартовой встрече от финнов (1:3) канадцы одержали шесть побед подряд на групповом этапе, особенно яркими получились встречи с командами Германии (6:1) и США (3:0). Казалось, что родоначальники хоккея прибавляют от игры к игре, но в четвертьфинале со швейцарцами они были на грани вылета из турнира.

Сборной Канады удалось спастись от поражения в основное время за 0,4 секунды до окончания третьего периода матча против команды Швейцарии. Героем стал защитник Дэймон Сиверсон, а в овертайме победную шайбу забросил Марк Стоун, оформивший в той встрече дубль. В четвертьфинале из-за дисквалификации не выходил на площадку Энтони Манта, набравший на групповом этапе 12 (7+5) очков в семи матчах. С чехами форвард сыграет.

В составе сборной Канады выделяется первая тройка, которая состоит из нападающих "Вегаса" Джонатана Маршессо и Стоуна, а также форварда Пьера-Люка Дюбуа из "Коламбуса", присоединившегося к команде по ходу турнира и заметно усилившего игру звена. Канадские хоккеисты являются лучшим коллективом по реализации большинства (50%). Очень надежно действуют голкиперы Мэтт Мюррей (92%) и Картер Харт - 93,17%.

Сборная Чехии на турнире проиграла только российской команде в матче группового этапа (0:3). В четвертьфинале чехи со счетом 5:1 победили немцев и впервые с 2015 года вышли в полуфинал мирового первенства. Чешские хоккеисты не завоевывали медалей чемпионатов мира с 2012 года (бронза), а до финала не добирались с 2010-го, когда стали победителями турнира.

Чешская команда на протяжении всего первенства показывает великолепную реализацию моментов и эффективность бросков (15,55%). Ощутимо надежней канадцев они играют и в меньшинстве. Сборная Чехии пропустила пять шайб после 32 удалений, а канадцы - шесть голов после 24-х. В составе чешской команды нападающие Якуб Ворачек и Михал Фролик в сумме набрали 30 очков за турнир и идут в пятерке лучших бомбардиров.

Статистика личных встреч на чемпионатах мира говорит в пользу чехов. На их счету 12 побед в 23 матчах. Однако последний раз они побеждали в 2010 году.