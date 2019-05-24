Гендиректор "Монако": клуб провел очень тяжелый сезон и сделает все, чтобы стать сильней

ТАСС, 25 мая. Сезон-2018/19 получился для футбольного клуба "Монако" очень тяжелым, представители клуба сделают все, чтобы стать сильней в следующем розыгрыше чемпионата Франции. Об этом заявил вице-президент и генеральный директор монегасков Олег Петров, чьи слова приводит пресс-служба команды.

В пятницу "Монако" в заключительном туре чемпионата Франции проиграл "Ницце" со счетом 0:2. Клуб занял 17-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе первенства страны.

"Это был очень тяжелый сезон, но нам удалось остаться в Лиге 1. Я хочу поблагодарить всех болельщиков "Монако" за поддержку. В ближайшие дни подведем итоги. Мы подготовимся к следующему сезону и сделаем все, чтобы стать сильней", - сказал Петров.

Два года назад "Монако" выиграл чемпионат Франции, прервав гегемонию ПСЖ. В следующем розыгрыше команда заняла вторую строчку по итогам внутреннего первенства, гарантировав себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на сезон-2018/19. Однако "Монако" не смог выйти в плей-офф турнира, став четвертым в квартете с немецкой "Боруссией" (Дортмунд), испанским "Атлетико" и бельгийским "Брюгге".