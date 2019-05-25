Серебряный призер ОИ-2016 в спортивной ходьбе Гонсалес оспорит дисквалификацию

ТАСС, 25 мая. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной ходьбе мексиканка Мария Гонсалес приняла решение оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом в субботу сообщило агентство AFP.

Спортсменка дисквалифицирована на четыре года за использование запрещенных препаратов (эпитренболон и тренболон) или метода. Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 16 ноября 2018 года, а ее результаты в период с 17 октября по 16 ноября прошлого года будут аннулированы.

Адвокат легкоатлетки на пресс-конференции объявил, что они будут отстаивать неправомерность вынесенного решения. "Мы хотим возобновить судебное разбирательство в CAS с новой системой защиты", - сказал Андреас Чаррия.

Гонсалес оправдывала попадание препарата в организм через загрязненное мясо после того, как ей поставили диагноз анемия, и она хотела увеличить потребление мясных продуктов. Однако комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IIAF) не приняла эти доводы. Отмечается, что спортсменка предоставляла несколько поддельных документов, а также путалась при даче показаний.

Помимо серебра Олимпийских игр, Гонсалес дважды побеждала на командном чемпионате мира по ходьбе (2016, 2018), также в ее активе серебро мирового первенства (2017) и золото Панамериканских игр (2015) в личных соревнованиях.