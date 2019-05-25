Тренер футбольного клуба "Монако" Жардим не намерен покидать команду

ТАСС, 25 мая. Португальский специалист Леонарду Жардим не планирует покидать пост главного тренера футбольного клуба "Монако". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал A Bola.

Жардим возглавлял "Монако" с 2014 года по октябрь 2018-го, после чего был отправлен в отставку. Однако спустя три месяца вновь был назначен на пост главного тренера. Соглашение с португальцем рассчитано до 2021 года.

"Мой контракт заканчивается лишь через два года. Да, я рискнул, подписав его. Но теперь мы спасены, так что я думаю, что останусь. Хотя тут и не все зависит от меня", - сказал Жардим.

Он отметил, что клуб не собирается подписывать новых игроков, поскольку контракты с командой имеют более 70 футболистов.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" занял 17-е место, набрав в 38 матчах 36 очков, и сохранил место в элитном дивизионе. На два очка команда опередила "Дижон", который финишировал 18-м и сыграет в плей-офф за право принять участие в высшем дивизионе чемпионата страны, его соперником станет "Ланс. В прошлом сезоне "Монако" занял второе место и сыграл в сезоне-2018/19 в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнее место в своей группе. Под руководством Жардима команда выиграла чемпионат Франции в сезоне-2016/17.

Жардим также возглавлял португальские команды "Шамаша", "Шавиш", "Бейра-Мар", "Брага", "Спортинг" и греческий "Олимпиакос".